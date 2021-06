Barça : Choix par défaut, Koeman reste le pantin de Laporta

Dans : Liga.

Déterminé à conserver son poste, Ronald Koeman devrait rester l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Mais le coach néerlandais, roue de secours de Joan Laporta, devra respecter les nouvelles conditions imposées par son président.

Après les trois recrues déjà officialisées (Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson), le FC Barcelone n’annoncera pas l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Ronald Koeman restera sur le banc la saison prochaine, révèle la Cadena SER, qui évoque néanmoins un choix par défaut. En effet, Joan Lapota aurait fini par conserver le Néerlandais après avoir tenté d’attirer plusieurs cibles, sans succès. D’ailleurs, le président du Barça ne s’était pas caché et avait publiquement reconnu que Ronald Koeman était son plan de secours. Puis ces derniers jours, le dirigeant a subitement changé de discours en constatant son échec.

Laporta veut un 4-3-3

« Avec Ronald Koeman, on se parle clairement et de manière très directe. On a des discussions logiques et normales pour rapprocher nos positions, partager ce que l'on souhaite pour la saison prochaine. On évalue tout dans ces conversations et je pense qu'elles vont dans le bons sens », confiait récemment Joan Laporta, comme pour amadouer un technicien probablement vexé. Et on peut le comprendre sachant que son supérieur lui imposerait certaines conditions. Toujours d’après la même source, le patron du Barça exigerait le retour du schéma traditionnel en 4-3-3 avec un jeu plus offensif.

Rappelons que Ronald Koeman a réalisé une meilleure fin de saison grâce au passage en 3-5-2. C’est sans doute grâce à cette stratégie que les Blaugrana ont terminé la saison en tant que meilleure attaque de Liga (85 buts), loin devant l’Atlético Madrid et le Real Madrid (69). Un argument dont l’entraîneur a dû se servir pendant leur réunion, durant laquelle ce dernier a répondu que son changement de système était dû aux manques de son effectif. Pas faux… Sauf que cet été, Ronald Koeman reçoit du renfort et ne peut qu’accepter les ordres de son supérieur.