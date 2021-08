Barça : Agüero peut jouer, Busquets et Alba baissent leur salaire

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone a annoncé ce mardi qu'il pouvait enfin ajouter Sergio Agüero à sa liste des joueurs autorisés à participer à la Liga. Pour cela, le club espagnol a obtenu de Sergio Busquets et de Jordi Alba qu'ils acceptent de baisser leur salaire.

Dans une situation financière très mauvaise, le Barça peut enfin faire joueur la totalité de son effectif, et notamment Kun Agüero, arrivé libre de Manchester City. Contraint par la Ligue espagnole de football de contrôler sa masse salariale, le FC Barcelone a demandé et obtenu que deux de ses cadres baissent leur salaire.

❗ DERNIÈRE MINUTE

▶️ Sergio Busquets et Jordi Alba aident eux aussi le Club pour inscrire des coéquipiers grâce à leurs réductions de salaires.



Plus d'infos 👇 https://t.co/WXYbu2j4Fs — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 31, 2021

« Les réductions des salaires de Sergio Busquets et Jordi Alba, deux des quatre capitaines du FC Barcelone, ont été signées mardi après-midi. Elles permettent au Club d'inscrire Sergio 'Kun' Agüero à la Ligue de Football Professionnel et de respecter le fair-play financier. Sergio Busquets et Jordi Alba ont baissé leur salaire pour cette saison et différer le paiement du reste de leurs années de contrat. Ces adéquations s'ajoutent à celle de Gerard Piqué, qui avait permis de pouvoir inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj à la Liga. Ainsi, le FC Barcelone a pu inscrire tous ses joueurs à la LFP », précise le FC Barcelone.