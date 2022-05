Barça : 9 joueurs sur le départ, Xavi prépare sa révolution

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a récemment sécurisé sa place en Ligue des champions la saison prochaine après sa victoire sur la pelouse du Betis. L'été promet d'être chaud en Catalogne sur le marché des transferts.

Vainqueur du Betis le week-end dernier en Liga, le Barça a validé sa place pour la prochaine Ligue des champions. Et pourtant, la donne était bien mal engagée en début de saison sous les ordres de Ronald Koeman. Equipe en perte de confiance, cadres pas au niveau et manque de clarté tactique, l'entraîneur néerlandais n'était plus l'homme de la situation. Afin de redonner un nouveau souffle au Barça, Joan Laporta a donc décidé de frapper fort en faisant revenir au club Xavi. L'ancien milieu de terrain du Barça a eu besoin d'un peu de temps pour remettre l'équipe d'aplomb. Si tout n'est pas encore parfait, le Barça a retrouvé des couleurs et pourrait même terminer à la deuxième place de la Liga. A l'issue du championnat, le mercato pourra alors débuter. Et Xavi est disposé à démarrer une révolution au club. Près de dix joueurs sont susceptibles de quitter les Catalans.

Le Barça veut tourner la page, De Jong est concerné

Xavi aura donc battu tout le top 6 dès sa première saison 👏 pic.twitter.com/VcQHV0oCoW — Konrad 🍁 (@Konrad__FCB) May 7, 2022

Le Barça a vu son image écornée ces dernières années. Humiliations sportives, crise financière, dirigeants déconnectés, le club est passé près du chaos. Mais l'arrivée de Joan Laporta en tant que président et celle de Xavi comme entraîneur ont débuté une nouvelle ère. Et la saison prochaine, Xavi veut déjà concurrencer le Real Madrid pour le titre en Liga. En Ligue des champions, les Catalans devront aussi faire bonne figure après voir été éliminés dès les poules cette saison. Pour cela, le mercato sera déterminant. Pas mal de joueurs sont sur le départ. L'occasion pour Marca de faire le point. Selon le média espagnol, neuf joueurs du Barça sont priés d'aller voir ailleurs. Il s'agit de Neto, Sergiño Dest, Clément Lenglet, Mingueza, Samuel Umtiti, Frenkie De Jong, Riqui Puig, Memphis Depay et Martin Braithwaite. En plus de ces neufs joueurs, d'autres ont des avenirs encore flous, étant en fin de contrat ou de prêt. C'est le cas de Dani Alves, Adama Traoré, Ousmane Dembélé et Luuk de Jong. S'ajoutent enfin les joueurs prêtés mais avec une belle valeur marchande, comme Philippe Coutinho, Miralem Pjanic et Trincao. Enormément de mouvements sont donc à prévoir, dans le but de soulager les caisses et de construire un nouveau cycle, alors que du côté des arrivées, Christensen et Azpilicueta (Chelsea) ainsi que Robert Lewandowski (Bayern) sont annoncés proches du Barça. De quoi en faire saliver plus d'un en Catalogne.