Ballon d’Or ‍: Le Real continue son boycott

Alors que les noms des 30 nommés pour le Ballon d’Or ont été dévoilés jeudi, le Real Madrid n’a pas communiqué sur le sujet. Malgré la présence de trois Merengue dans la liste, la Maison Blanche poursuit son boycott entamé l’année dernière après la défaite de Vinicius Junior.

Le Real Madrid ne nous avait pas habitués à ça. Chaque année, le club dirigé par Florentino Pérez mène de grandes campagnes en faveur de ses prétendants au Ballon d’Or. On s’attendait donc à voir le vice-champion d’Espagne militer pour Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, inclus parmi les 30 nommés pour l’édition 2025. Mais à la surprise générale, la Maison Blanche n’a absolument pas communiqué sur le sujet.

Site et chaîne officiels, réseaux sociaux… Le Real Madrid a tout simplement ignoré l’annonce des nommés jeudi. Vous l’aurez compris, ce n’est pas un oubli et les Merengue ne sont évidemment pas passés à côté de l’information. Comme l’indique le quotidien Marca, le club de la capitale espagnole poursuit son boycott entamé l’année dernière. Rappelons que le Real Madrid, informé de la simple deuxième place de Vinicius Junior derrière Rodri, avait annulé le déplacement de sa délégation à la cérémonie à la dernière minute. En colère, le géant de Liga s’estimait victime d’une injustice et décidait de zapper la récompense de France Football.

Le PSG a refroidi le Real

En fin de saison dernière, le Real Madrid avait pourtant commencé ce qui ressemblait à une nouvelle campagne. Un sacre au Mondial des clubs aurait effectivement relancé le Soulier d’Or Kylian Mbappé. Mais la gifle infligée par le Paris Saint-Germain (4-0) en demi-finales a mis un terme aux derniers espoirs madrilènes. Il serait donc étonnant de voir des représentants merengue à la cérémonie prévue le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris.