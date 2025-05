Ancelotti au Brésil, Xabi Alonso à Madrid, « ‍here we go ‍»

Au lendemain de la défaite contre le Barça, les choses devraient se précipiter au Real Madrid. Fabrizio Romano annonce que tout est bouclé entre le Brésil et Carlo Ancelotti, tout comme entre Xabi Alonso et Florentino Perez.

Le célèbre journaliste italien a lancé son célèbre « here we go », et la fumée blanche ne devrait plus tarder du côté du Real Madrid. Ce lundi, Fabrizio Romano confirme que Carlo Ancelotti a finalisé un accord pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe du Brésil. Et dans la foulée de l'officialisation du départ de l'entraîneur italien, les Merengue vont immédiatement annoncer la nomination de Xabi Alonso, lequel a confirmé la semaine passée son départ du Bayer Leverkusen.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti will be new Brazil head coach, plan confirmed and agreement done.



The staff has been decided, documents signed and exit process from Real Madrid will follow with special farewell.



Ancelotti will start working for Brazil from the end of May.



Here we go! 🤝🏻 pic.twitter.com/IibmP3bzyX