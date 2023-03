82-18, Haaland tabasse Mbappé dans un sondage à Madrid !

Dans : Liga.

Le Real Madrid a des arguments offensifs, mais l'ère Benzema se termine doucement et Florentino Perez rêve de faire signer une star. Entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, les supporters merengue n'ont aucune hésitation.

Si en France les sondages se multiplient concernant la politique, surtout depuis quelques jours, du côté du Real Madrid c’est une gigantesque consultation populaire qui a été faite par le quotidien sportif AS au sujet du futur attaquant prestigieux que le légendaire club madrilène doit recruter. Le média a posé la question de savoir s’il était plus intéressant pour les dirigeants madrilènes de faire signer Erling Haaland, qui casse tout avec Manchester City en Premier League, ou s’il faut faire venir Kylian Mbappé, qui a refusé l’été dernier l’offre transmise par Florentino Perez à Nasser Al-Khelaifi. Et le résultat est fracassant, au point même de faire la Une de AS ce dimanche.

Haaland le choix numéro 1 des fans du Real Madrid

Fernando S. Tavero, journaliste pour AS, annonce que sur 400.000 réponses de supporters du Real Madrid, 82% veulent que leur club préféré mette le paquet sur le cyborg norvégien contre seulement 18% en faveur de Kylian Mbappé. Une réponse brutale, même s'il répercute aussi la colère engendrée par le choix fait par le numéro 7 du PSG de prolonger avec le club de Ligue 1 l'été dernier, alors que du côté de Madrid on avait déjà tout prévu pour accueillir la star française. Il y a donc du dépit amoureux du côté de la maison blanche lorsqu'il s'agit de parler de Mbappé, alors qu'Erling Haaland est lui beaucoup plus discret sur la suite de sa carrière s'il devait quitter Pep Guardiola et Manchester City. Même si Florentino Perez ne se focalisera pas sur ce sondage incroyable, Haaland (42 buts en 37 matchs avec City toutes compétitions confondues cette saison) serait désormais le choix numéro en cas de mise en action au mercato.

🇳🇴 En un sondeo lanzado por AS, Haaland es el favorito de la afición



Pour faire signer Erling Haaland, le Real Madrid devra toutefois taper fort dans sa caisse, l'attaquant norvégien ayant une clause libératoire qui serait proche de 240 millions d'euros, alors que Kylian Mbappé sera libre dans une saison s'il ne prolonge pas au PSG. Au grand repas des transferts, le dauphin du Barça en Liga peut donc s'offrir Haaland ou Mbappé, mais pas les deux en même temps. Et pour les socios madrilènes, il semble très clair que leur club préféré doit mettre le paquet sur l'ancien joueur de Dortmund. Mais du côté de City, on semble ne pas l'entendre de cette oreille, le club anglais ayant à priori proposé une augmentation colossale de salaire à Haaland afin qu'il tourne le dos à Madrid. Le sondage d'AS pourrait toutefois le faire réfléchir.