500 ME pour sa Dream Team, le Real va faire mal

Par Eric Bethsy

Contrairement à d’autres cadors, le Real Madrid a fait le choix d’investir principalement sur de jeunes joueurs prometteurs. Cette politique pourrait aboutir au recrutement de l’Anglais Jude Bellingham, considéré comme la touche finale du projet de Florentino Pérez.

Le Real Madrid a encore frappé. Alors que tous les cadors ou presque s’arrachaient la signature du Brésilien Endrick, c’est encore la Maison Blanche qui a remporté la bataille. Cette signature à 35 millions d’euros (plus 25 millions d’euros de bonus) confirme la politique de Florentino Pérez. Le président des Merengue a fait le choix d’investir essentiellement sur de jeunes joueurs prometteurs. Il faut dire que le Real Madrid était dans l’obligation de renouveler son effectif.

Le Real s'est renouvelé

La célèbre BBC appartient au passé, tout comme la charnière longtemps formée par Sergio Ramos et Raphaël Varane. Quant à l’entrejeu, le départ de Casemiro marque la fin du trio avec Luka Modric et Toni Kroos, dont les meilleures années sont terminées. Depuis six ans, le Real Madrid a donc commencé à bâtir sa future équipe type. Les premières pièces du puzzle se nommaient alors Vinicius Junior ou encore Rodrygo, destinées à porter l’attaque avec leur compatriote Endrick dans un trio estimé à 150 millions d’euros.

Endrick and Vini 🇧🇷 pic.twitter.com/g1n2588vsU — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 17, 2022

Le club madrilène, qui a tout de même recruté des joueurs plus expérimentés (Alaba, Rüdiger, Hazard...), a également investi sur les milieux français Eduardo Camavinga (30 millions d’euros) et Aurélien Tchouaméni (80 millions d’euros) qui, dans les prochaines saisons, sont censés accompagner Ernesto Valverde… et Jude Bellingham ? Selon Marca, le milieu du Borussia Dortmund est considéré comme la touche finale du projet. Autant dire que le Real Madrid n’hésitera pas à miser gros sur l’Anglais également convoité par Liverpool. Le journal local parle d’un investissement total à 500 millions d’euros pour cette équipe rêvée dont Kylian Mbappé aurait pu faire partie s’il n’avait pas décidé de prolonger au Paris Saint-Germain.