15 millions d'amende, le Barça affronte le fisc

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

À quelques journées de la fin de la Liga, le FC Barcelone est toujours embarqué dans plusieurs affaires extra-sportives. Le fisc espagnol a infligé une amende de 15,7 millions d'euros aux Blaugranas après avoir découvert plusieurs irrégularités.

Après l'affaire Negreira, qui touche à l'arbitrage, le Barça est une nouvelle fois au cœur de la tourmente. Dans une situation financière compliquée, le FC Barcelone se démène tant bien que mal pour redresser la balance. Depuis le départ de Josep Maria Bartomeu, le club catalan croule sous les dettes. Cerise sur le gâteau, le Barça fait l'objet de plusieurs enquêtes de fraudes fiscales. Selon les informations du journal El Confidencial, le fisc espagnol réclame 15,7 millions d'euros au FC Barcelone suite à la découverte de plusieurs irrégularités, notamment concernant la mise à disposition de luxueuses voitures de marque Audi, ancien partenaire du Barça, à ses joueurs, mais aussi de ne pas avoir déclaré des billets d’avion utilisés par des membres de son staff.

Le fisc espagnol a repéré des irrégularités dans les transferts du Barça

Funcionarios se presentaron en las oficinas del Barça para reclamar a los responsables jurídicos que especificaran los modelos concretos entregados a cada jugador y profesional del club para comprobar si se trataba de una forma de retribución no declaradahttps://t.co/KgpqF8SjF3 — El Confidencial (@elconfidencial) May 11, 2023

Certains transferts sont également épinglés par l’Agencia Tributaria, en charge de l'enquête démarrée en 2019, mais qui remonte jusqu’à des faits datant de 2015. Le média espagnol explique que le club, qui s'apprête à remporter la Liga, n'a pas complètement déclaré les indemnisations de départ versées à Alex Song en 2016 et à Arda Turan en 2020. Ces indemnités s'élèvent respectivement à 3,5 millions d'euros et 1,3 million d'euros. Un nouveau coup dur pour le Barça qui n'est pas non plus sorti d'affaire dans l'affaire Negreira. Malgré le retour du succès sportif, le FC Barcelone a du mal à s'extraire des soucis budgétaires, l'amende de 15,7 millions d'euros va évidemment impacter les finances du club catalan et compromettre les plans de Xavi pour le mercato estival. Le FC Barcelone a néanmoins contesté officiellement cette amende infligée par le fisc.