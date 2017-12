Espagne : Iniesta hésite à dire « stop » après le Mondial !

Dans : Foot Europeen, Liga, Mondial 2018.

Avec 123 sélections et un but en finale de la Coupe du Monde, Andrés Iniesta est une véritable légende vivante en Espagne. Joueur toujours très important de la sélection du haut de ses 33 ans, le milieu de terrain du FC Barcelone pourrait néanmoins tirer sa révérence à l’issue du Mondial 2018 en Russie. C’est tout du moins ce qu’il a déclaré à Marca en début de semaine…

« Si je vais arrêter la sélection après le Mondial 2018 ? Tout indique que oui. Ce rendez-vous si important pourrait être la fin d'une très longue route sur laquelle j'ai vécu des choses uniques… On verra ce qu'il se passera, mais pour l'instant, mon âge et ma situation indiquent que je m'arrêterai après le Mondial » a lâché l’homme aux 14 matchs de Liga (1 but) cette saison avec le FC Barcelone. Reste désormais à savoir si celui qui a fêté sa première sélection en mai 2006 avec la sélection espagnole tiendra sa parole ou si en cas d’échec de la « Roja », il sera tenté d’accepter un ultime défi : l’Euro 2020.