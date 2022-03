Cristiano Ronaldo et Messi profitent de l’erreur de Balotelli

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Relancé en Turquie, Mario Balotelli peut tout de même regretter son parcours. L’attaquant de l’Adana Demirspor avait le talent pour s'offrir un riche palmarès. Mais selon lui, un mauvais choix de carrière l’a plombé et empêché de rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Que serait devenu Mario Balotelli s'il avait pleinement profité de son talent ? Compte tenu de ses capacités, l’attaquant de l’Adana Demirspor avait les moyens de durer au très haut niveau. Mais son comportement et son manque de professionnalisme ont inévitablement freiné son ascension. « Super Mario » en est sûrement conscient. Mais dans son entretien accordé à The Athletic, Mario Balotelli a surtout évoqué un mauvais choix de carrière en 2013.

Mario Balotelli de retour en sélection 3 ans plus tard. 🇮🇹 pic.twitter.com/LKOEtoyHCE — Actu Foot (@ActuFoot_) January 26, 2022

« Je pense que c'est ma plus grande erreur d'avoir quitté City, a regretté l’Italien. Même si l'année où je suis parti, j'ai vraiment bien joué à Milan pendant un an et demi. Mais après ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. A présent, je suis plus âgé et je sais que je n'aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j'ai vu City s'améliorer, s'améliorer et encore s'améliorer. J'aurais pu être comme Sergio Agüero ici pendant des années. »

« Si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai à présent quand j'étais à City, j'aurais probablement gagné un Ballon d'Or, a même lâché Mario Balotelli. J'en suis sûr. Mais vous savez, lorsque vous grandissez, vous êtes plus mature. » L’attaquant passé par l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille s’imagine au sommet du football mondial, à une époque pourtant surclassée par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Balotelli aussi talentueux que CR7 et Messi ?

« Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis aussi bon que Ronaldo, parce que Ronaldo a gagné combien de fois le Ballon d'Or ? Cinq ? Vous ne pouvez pas vous comparer à Messi et à Ronaldo, personne ne le peut », a avoué l’avant-centre, avant de nuancer. « Si l'on ne parle que de qualités footballistiques, je n'ai rien à leur envier, pour être honnête, a-t-il osé. J'ai raté quelques occasions d'être à ce niveau. Mais je suis sûr à 100% que ma qualité est du même niveau que la leur. » En résumé, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auraient eu affaire à un sérieux concurrent si Mario Balotelli avait mieux géré sa carrière...