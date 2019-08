Cristiano Ronaldo est plus fort que Messi, il dit lui-même pourquoi

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A.

Depuis plus de dix ans, la question se pose et hônetement, personne ne détient la vérité ultime. Qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi est le meilleur joueur du monde ? Chacun a sa préférence mais les deux hommes sont tellement sur le toit de l’Europe qu’il est difficile pour ne pas dire impossible de les départager. Néanmoins, CR7 a son idée sur la question, lui qui a expliqué à DAZN pourquoi il était légèrement supérieur à l’international argentin. Et ses arguments sont recevables…

« La différence avec moi c'est que j'ai joué dans des clubs différents et j'ai aussi gagné la Ligue des Champions avec des clubs différents. J’ai aussi été meilleur buteur de la C1 six ans de suite. Messi est un excellent joueur dont on se souviendra non seulement pour ses victoires au Ballon d’or, mais aussi pour s’être amélioré - comme moi - année après année. Franchement, je n'ai jamais vu autant de rivalité entre deux meilleurs joueurs depuis tant d'années. Il y a tellement de joueurs que je respecte qui reste au top trois, quatre voire cinq ans. Mais dix ans, c’est du jamais vu » a indiqué l’attaquant de la Juventus Turin, qui respecte profondément Lionel Messi. Mais qui se voit tout de même un cran au-dessus de ce dernier...