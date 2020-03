Coronavirus : Leicester, Sampdoria, Real, les cas positifs s'enchainent

Dans : Foot Europeen.

A l’heure où de nombreux sports baissent pavillon et annoncent l’arrêt des compétition, le football va probablement devoir en faire de même.

Plusieurs championnats sont déjà interrompus, et les cas de Coronavirus parmi les joueurs professionnels se multiplient. Il faut dire que les joueurs de haut niveau multiplient souvent les trajets, les regroupements et les échanges, et les verdicts tombent à chaque heure. En Italie, après Rugani de la Juventus, c’est Gabbiadini de la Sampdoria qui a contracté le Coronavirus a fait savoir son club.

En Allemagne, deux joueurs d’Hanovre sont touchés, puisque Jannes Horn a été testé positif un jour après son coéquipier Timo Hubers. En Angleterre, trois joueurs de Leicester ont été mis en quarantaine en présentant les symptômes du virus, même si le résultat du test n’est pas encore revenu. Le manager des Foxes a annoncé que ces trois joueurs avaient été tenus à l’écart du groupe, mais ce confinement risque de pousser la Ligue Anglaise à annuler, comme c’est le cas en Italie ou en Espagne, les prochaines journées de championnat.