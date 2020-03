Coronavirus : Euro 2020, Coupe d’Europe, l'UEFA sort enfin du silence

Dans : Foot Europeen.

En cette semaine de Coupe d’Europe, les gouvernements multiplient les actions d’ampleur pour tenter de contrer l’épidémie de Coronavirus.

Pendant ce temps, l’UEFA reste totalement muette, l’instance européenne du football s’étant contentée de repousser deux rencontres d'Europa League impossibles à jouer étant donné qu’une des deux équipes ne pouvait ou ne voulait pas se déplacer dans des zones à risques. Ce jeudi, l’UEFA a fini par prendre la parole, expliquant que les matchs se dérouleront comme prévu ce mardi, mais qu’une réunion était prévue ce mardi.

La tenue des Coupes d’Europe et même de l’Euro 2020 y sera débattue, dans une grande vidéo conférence regroupant les 55 associations membres. Une première décision tombera à l’issue de cette réunion, et elle concernera directement les matchs prévus la semaine prochaine. Notamment la rencontre entre la Juventus et l’OL, qui semble difficile à tenir sachant qu’un cas de Coronavirus a été déclaré au sein même de l’effectif professionnel du club turinois.