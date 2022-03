Chelsea lourdement sanctionné, le match à Lille menacé ?

Dans : Foot Europeen.

Par Nicolas Issner

Le gouvernement britannique a marqué le coup face à Chelsea et Roman Abramovitch. Le club londonien a été lourdement sanctionné en interne : aspect financier, boutique, billetterie...Des décisions qui mettent en jeu le déplacement à Lille la semaine prochaine.

Gros coup de Blues pour Chelsea ! Dans le viseur du gouvernement britannique depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, Roman Abramovitch va en payer le prix. L'oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, avait mis son club, qu'il détient depuis 2003, en vente. Mais ce mardi, d'après le Times, le gouvernement outre-Manche a décidé de suspendre la vente de Chelsea, après avoir gelé les avoirs du président russe en Grande-Bretagne. De ce fait, la formation championne d'Europe en 2021 va en subir les frais. Financièrement, il va falloir serrer la ceinture car les frais de sécurité, de restauration ou d'intendance seront plafonnés à 500 000 livres sterling, les jours de match. Les frais de déplacement à l'extérieur sont aussi plafonnés, à 20 000 livres sterling.

Le magasin de Chelsea a été fermé suite aux annonces du gouvernement anglais. 🔵 pic.twitter.com/sqAhnL5I5G — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) March 10, 2022

Une grosse complication qui ne devrait pas affecter le court déplacement de Thomas Tuchel et de ses hommes à Lille mercredi prochain pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Si obtenir un avion privé sera dur à se procurer financièrement, il reste l'option du car ou de l'Eurostar. Les frais d'hébergement seront aussi revues à la baisse. En revanche, en cas de qualification après le succès (2-0) de l'aller, ce plafond de 20 000 livres sterling deviendra un enfer pour des déplacements nécessitant obligatoirement un avion. Toujours selon le Times, Chelsea ne pourra plus vendre de billet de match pour ses rencontres à Stamford Bridge. Seuls les abonnés seront autorisés à aller dans l'antre londonienne. Mais ce n'est pas tout, la boutique du club est également fermée jusqu'à nouvel ordre à la suite d'une interdiction de vente de produits dérivés.

Transferts et prolongations de contrats interdits

How UK government sanctions will impact Chelsea 📝 pic.twitter.com/Qkg3Ia7dld — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2022

Cette sanction est sûrement la plus dure pour des Blues auteurs de recrutements XXL depuis un an et demi, avec les venues de Ziyech, Chilwell, Mendy, Werner, Havertz, Lukaku...Si 365 millions d'euros ont été injectés dans le mercato depuis l'été 2020, les Londoniens n'ont désormais plus le droit d'injecter un seul centime. Toujours dans le cadre des sanctions annoncées par le gouvernement britannique, la direction des Blues s'est vue recevoir une interdiction de recrutement ainsi qu'une interdiction de prolonger les contrats professionnels de ses joueurs. Un coup de massue alors que quelques joueurs arrivent en fin de contrat en fin de saison (Azpilicueta, Rüdiger, Christensen). D'après The Press Free, Chelsea pourrait aussi subir une déduction de points en Premier League. Le coup de grâce alors qu'Arsenal, Tottenham et Manchester United se trouvent juste derrière les Blues pour obtenir une qualification de Ligue des champions la saison prochaine. Le match de ce mardi soir en championnat face à Norwich est tout de même maintenu. Rien ne va plus.