Barça ‍: Comparé à Messi, Yamal tape du poing

Gaucher et fort d'une précocité historique, Lamine Yamal doit sans cesse faire face à une comparaison logique avec Lionel Messi. Pour le prodige espagnol, sa seule volonté est d'écrire sa propre histoire.

Les records de précocité battus par Lamine Yamal avec le FC Barcelone ont forcément poussé la presse mondiale à y aller de ses comparaisons avec un certain Lionel Messi. Gauchers, techniques et très agiles tous les deux au même âge, les qualités qui les caractérisent témoignent d'une ressemblance frappante entre les deux joueurs aux vingt années d'écart. Pour autant, Lamine Yamal a déjà largement la tête sur les épaules. À seulement 17 ans, il refuse catégoriquement qu'on le compare au octuple Ballon d'Or.

Lamine Yamal, le nouveau Messi ?

« Je ne me compare à personne, et surtout pas à Messi. Je vous laisse le soin de le faire. Cette comparaison n’a aucun sens et encore moins avec Messi. Je veux m’amuser et faire mon propre chemin. C’est le meilleur de l’histoire, je l’admire. Je ne me compare pas à lui. Non, je ne lui ai pas parlé », a lancé Lamine Yamal en conférence de presse, en marge de la demi-finale aller de Ligue des champions face à l'Inter Milan. Du haut de ses 17 ans, le natif d'Esplugues de Llobregat en Catalogne s'apprête à disputer son 100e match sous les couleurs de son club formateur, ainsi que son 22e en Ligue des champions. À ce même âge, Lionel Messi n'avait disputé que 7 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. La preuve d'un football qui évolue.

En tout cas, cette saison, Lamine Yamal postule clairement à un trophée que Lionel Messi a remporté huit fois : le Ballon d'Or. Auteur de 14 buts et 24 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, il est l'un des favoris au sacre final, avec son coéquipier Raphinha.