Ballon d'Or : Zidane vote pour Benzema sans discuter

Par Claude Dautel

Dernier joueur français à avoir gagné le Ballon d'Or, c'était en 1998, Zinedine Zidane estime que Karim Benzema mérite de lui succéder en 2021.

Rarement les médias français n’avaient mené une telle campagne en faveur d’un joueur tricolore dans la quête du Ballon d’Or, même si globalement on sait tout de même que cela ne change rien, puisque le vote est mondial. Mais c’est une évidence, l’hypothèse que Karim Benzema décroche le prestigieux trophée le 29 novembre prochain existe et cela suffit à provoquer un engouement énorme autour de l’attaquant du Real Madrid, qui en plus a fait son grand retour en équipe de France cette année. Pour TF1, qui est monté au créneau afin de soutenir Karim Benzema, il fallait forcément avoir l’opinion de Zinedine Zidane, ancien entraîneur de KB9 au Real Madrid, mais aussi dernier vainqueur tricolore du Ballon d’Or, c’était après la victoire de la France lors du Mondial en 1998. Pour Zizou, il ne fait aucun doute que l’ancien Lyonnais mérite de soulever le Ballon d’Or cette année.

"Benzema mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus, et j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or"



Face à la concurrence de Robert Lewandowski et de Lionel Messi, les deux autres favoris pour le Ballon d’Or 2021, Zinedine Zidane vote Karim Benzema. « 1998 ? Ça commence à faire long (sourire) Benzema mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus, et j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or », a confié l’ancien entraîneur de Benzema au Real Madrid. A lire sur les réseaux sociaux les réactions provoquées par la déclaration de Zinedine Zidane, la victoire finale de KB9 est loin d'être acquise.