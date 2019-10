Ballon d'Or : Hugo Lloris nominé pour le trophée Yachine

Dans : Foot Europeen.

Cette année, un nouveau trophée fait son apparition au palmarès du Ballon d’Or : le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année civile. Et pour cette première édition, un Français fait partie des 10 nominés : Hugo Lloris, le gardien des Bleus et de Tottenham. Il sera en concurrence pour ce titre avec Alisson, Neuer, Edersen, Onana ou encore Ter Stegen et Oblak. Voici les 10 gardiens qui prétendent à cette récompense...

Alisson, Manuel Neuer, Ederson, André Onana, Wojciech Szczesny, Jan Oblak, Kepa Arrizabalaga, Samir Handanovic, Hugo Lloris et Marc André ter Stegen