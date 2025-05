Xavi au secours de Tottenham ‍?

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Actuellement sans équipe depuis son départ du FC Barcelone à l’été 2024, Xavi a des pistes. L’Espagnol pourrait débarquer en Premier League du côté de Londres.

Plus de 19 défaites et l’une des pires saisons de l’histoire récente du club. Le bilan d’Ange Postecoglou à la tête de Tottenham est famélique cette année. Le Grec sera remplacé la saison prochaine selon The Sun. Les Spurs pointent à la 16e place de Premier League et vivent un exercice difficile. Pourtant, Tottenham a retrouvé de l’allant offensif cette saison. Avec 62 buts marqués en Premier League, l’équipe du Nord de Londres est la cinquième attaque du championnat anglais. Une défense aux abois et un style de jeu qui peine à convaincre ont eu raison de l'entraîneur grec. Malgré une demi-finale d’Europa League remportée (3-1) face à Bodo Glimt, l’ancien technicien du Celtic ne sera pas reconduit. The Sun précise que même en cas de succès en coupe d’Europe, le Grec ne pourra pas sauver sa place. Les dirigeants ont déjà dressé une liste avec des profils différents. Plusieurs noms ont été cochés, certains plus expérimentés que d’autres en Premier League. Un retour de Mauricio Pochettino est également possible, mais peu probable. Xavi semble en pôle.

Xavi n’est pas le seul dans la liste

🚨 Barcelona legend Xavi is the new favourite to replace Ange Postecoglou at Tottenham should he leave at the end of this season.

(Source: Sun Football)



— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 2, 2025

Toujours selon le média britannique, le successeur de Postecoglou ne sera nul autre que Xavi. L’Espagnol n’a pas retrouvé de banc depuis juin 2024. Arrivé au club catalan en 2021, l’ancien milieu de terrain n’est pas étranger dans le succès actuel du FC Barcelone. Mais Xavi n’est pas le seul homme dans la short liste du club londonien. Auteur d’une belle saison avec le club de Bournemouth (dixième de Premier League), Andoni Iraola est également pressenti. Tout comme Thomas Franck, l'entraîneur de Brentford. Mais également le technicien de Fulham, Marco Silva.