Une pause spéciale Ramadan, la Premier League s'adapte

Par Corentin Facy

Ce mercredi, le ramadan débute et la Premier League œuvre afin que les conséquences soient minimes pour les joueurs musulmans.

Comme la saison dernière, la période du ramadan arrive en plein milieu de la saison de football en Europe. En Angleterre, afin d’aider les joueurs musulmans durant cette période de l’année, les officiels du football anglais ont été invités à autoriser la rupture du jeune en plein match. A en croire les informations de Sky Sports, la demande concerne les matchs qui se dérouleront en soirée en Premier League mais également aux échelons inférieurs (Championship, League One et League Two). Cette décision est motivée par l’objectif de donner l’occasion aux joueurs de rompre le jeûne après le coucher du soleil pendant des moments « de pause naturelle » au cours de la rencontre, à savoir pendant des arrêts de jeu non prévus à l’avance (blessure, coup-franc, changements).

La Premier League s'adapte au ramadan

En Premier League, la volonté des instances est de s’adapter à la culture des nombreux joueurs musulmans évoluant en Angleterre afin que ceux-ci ne ressentent pas les conséquences du ramadan durant les matchs. Les clubs s’y mettent aussi puisque la saison dernière, Sadio Mané avait expliqué comment Liverpool s’adaptait à la culture et la religion de ses joueurs musulmans. « Avant le ramadan on a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin. C’est plus facile pour nous et puis si tu t'entraînes le matin, tu auras plus de temps pour récupérer l’après-midi chez toi. Parce que si tu t’entraines vers 14h ou 15h c’est compliqué. Le coach était d’accord » avait expliqué Sadio Mané à l’époque où il jouait encore à Liverpool. Des efforts appréciés par les joueurs musulmans évoluant en Premier League. Ce dispositif arbitral, qui autorisait les joueurs à rompre le jeûne en plein match, avait été mis en place avec succès la saison dernière et c’est donc logiquement qu’il a été reconduit en 2023 par les instances du football britannique.