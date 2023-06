Ultimatum raté, le Qatar va perdre Manchester United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malgré l’envoi d’une cinquième offre pour le rachat de Manchester United, suivi d’un coup de pression, le cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani devrait subir un échec. Son concurrent Jim Ratcliffe serait proche d'un accord avec les propriétaires des Red Devils.

Plus de six mois après sa mise en vente, Manchester United a peut-être identifié son futur repreneur. C’est du moins l’information relayée par le Daily Mirror qui annonce quasiment la victoire finale de Jim Ratcliffe. Le patron d’Ineos serait proche d’un accord pour le rachat du club mancunien. Si la tendance se confirme, le Britannique aurait donc battu la concurrence représentée par le cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani. Et ce malgré la dernière tentative évoquée cette semaine.

Le Qatar battu malgré sa dernière offre

En effet, le Qatari a transmis une cinquième offre à la banque Raine Group mandatée pour cette opération. L’Equipe révélait une proposition estimée à environ 5,8 milliards d’euros, sans compter le milliard d’euros investis dans les comptes de Manchester United et ses infrastructures. Pour les représentants du candidat, il s’agissait d’une offre « énorme par rapport au prix actuel et passé de l'action du club ». L’entourage du cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani avait également profité de l’envoi de cette proposition pour lancer un ultimatum à la famille Glazer, propriétaire des Red Devils.

En compétition avec Ineos pour le rachat de Manchester United, le Cheikh Jassim ben Hamad al-Thani a transmis une dernière offre et menace de se retirer sans réponse positive d'ici à vendredi. https://t.co/ZKzSjN2Dah pic.twitter.com/EkRAkoZy9u — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 7, 2023

« Etant donné que le cheikh Jassim a suivi tous le processus requis depuis février 2023, et surtout étant donné que le mercato ouvre dans quelques semaines et qu'il aura une énorme influence sur l'avenir du club, le cheikh Jassim ne fera plus d'offre, prévenait un proche du dossier. Par conséquent, le cheikh Jassim ne s'engagera plus dans le processus après une date limite fixée à ce vendredi. » Apparemment, le coup de pression n’a pas fonctionné. Rappelons que Jim Ratcliffe, contrairement au Qatari, ne souhaite pas racheter l’intégralité des parts. Le propriétaire de l’OGC Nice accepte de laisser 20% à Joel et Avram Glazer, quitte à se mettre à dos les supporters remontés contre les actuels patrons.