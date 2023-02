Tottenham après MU, le Qatar veut racheter la Premier League

Officiellement candidat au rachat de Manchester United, le Qatar pourrait continuer sur sa lancée en Angleterre. Déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, l’Etat du Golfe envisage également de s’installer du côté de Tottenham.

Sur le point de vendre Manchester United, la famille Glazer n’a plus qu’à trancher. Plusieurs offres de rachat ont été reçues. Et comme on pouvait s’y attendre, l’une d’entre elles est arrivée en provenance du Qatar. Bien sûr, étant donné le règlement de l’UEFA qui interdit à un propriétaire de posséder deux clubs engagés dans la même compétition, la proposition n’est pas signée Qatar Sports Investments.

Le communiqué annonce une tentative d’un consortium dirigé par le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani. Ce même groupe qui pourrait ensuite s’attaquer à un autre pensionnaire de Premier League. En effet, The Times affirme qu’en cas de signal positif envoyé par le propriétaire Joe Lewis et par le président Daniel Levy, les Qataris sauteraient sur l’occasion pour entrer dans le capital des Spurs. Cette fois, l’idée ne serait pas de racheter le club londonien, mais plutôt d’acquérir un certain pourcentage des parts.

🚨Qatar Sports Investments has examined the viability of buying into Tottenham Hotspur and would consider making an offer if Spurs owner Joe Lewis, and chairman Daniel Levy were to signal they are open to selling a minority share.



👨🏻‍💻[@JNorthcroft via @TimesSport]#THFC | #COYS pic.twitter.com/wzUYnd2ejF