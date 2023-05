Thiago Silva et l'Europe, fin de l'histoire

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec Chelsea, Thiago Silva s'apprête probablement à jouer ses derniers matchs en Europe. L'ancien défenseur brésilien devrait repartir dans son pays pour un ultime contrat.

Il y a 18 ans, alors que Thiago Silva fêtait à peine ses 20 ans, les dirigeants de Porto allaient chercher le défenseur brésilien pour 2,5 millions d’euros. Le début d’une incroyable carrière pour le natif qui enchaînait ensuite avec le Dynamo Moscou, Fluminense, l’AC Milan, le PSG, où il arrivait pour 42 millions d’euros, avant de partir libre en 2020 avec Chelsea. C’est sous le maillot des Blues que Thiago Silva a réussi à soulever la Ligue des champions sous les ordres de Thomas Tuchel, un an après avoir perdu en finale avec Paris, là encore avec l’entraîneur allemand.

Mais cette année, les temps sont durs pour le défenseur de 38 ans, qui a connu une énorme désillusion avec la Seleçao lors du Mondial au Qatar, mais également avec son club. Chelsea est fantomatique en Premier League, et ne jouera aucune coupe européenne la saison prochaine. Fort de ce constat, le joueur est désormais tenté par un retour dans son pays, et plus précisément à Fluminense, où il a déjà évolué dans le passé. The Telegraph affirme que Thiago Silva va demander à Todd Boehly un bon de sortie, et que du côté de Chelsea, on ne s’opposera pas au départ du défenseur brésilien. Le patron de Chelsea veut reconstruire totalement son effectif, et le départ de l'ancien joueur du PSG ne sera pas vécu comme un drame.