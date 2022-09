Tebas réécrit à l’UEFA, le PSG n’est pas concerné

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Fidèle détracteur du Paris Saint-Germain, Javier Tebas s’est trouvé une nouvelle cible. Le président de la Liga s’en prend maintenant à la Premier League, dont les clubs ont dépensé sans compter pendant le mercato estival.

La Premier League a établi un nouveau record cet été. Jamais le championnat anglais n’avait déboursé 2,24 milliards d’euros en un seul mercato. Cette « performance » inquiète forcément la concurrence, à commencer par le football espagnol et son patron Javier Tebas. Habitué à critiquer le modèle économique du Paris Saint-Germain, le président de la Liga a cette fois envoyé un courrier à l’UEFA pour dénoncer les dépenses des clubs anglais. Puis le dirigeant s’est expliqué auprès des médias.

Tebas sur Mbappé et Haaland :



« Si nous regardons les clubs où ils sont, nous voyons que ce sont des clubs qui dépensent de l’argent à tout va. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif. » pic.twitter.com/d33qjgx6wK — Actu Foot (@ActuFoot_) September 10, 2022

« Il y a beaucoup de chéquiers qui viennent de clubs comme Manchester City, et qui recrutent un certain nombre de joueurs, a regretté Javier Tebas dans des propos relayés par le Daily Mail. Même la Championship a perdu 3 milliards d'euros en cinq ans. Comparé à la Liga, la contribution financière des propriétaires en Premier League est là pour compenser les pertes. Il y a eu 277 millions d’euros d'augmentation de capital en Liga, contre 1,2 milliard en Premier League qui correspondent à des contributions ou à des prêts. »

Le PSG prend encore un petit tacle

« (...) Ce n'est possible que si les propriétaires sortent leurs chéquiers. Je sais que la Premier League a un modèle qui limite les pertes à 108 millions de livres. Mais est-ce que l'on veut des modèles insoutenables ? Que se passe-t-il si les propriétaires arrêtent de dépenser ? On peut laisser des cheikhs et de grosses entreprises acheter des clubs. Le PSG peut avoir plus de gaz quand ils ont besoin d'acheter plus de joueurs. L'industrie du football a changé, il y a beaucoup plus d'argent. Sans contrôle, on pourrait mettre l'industrie en danger », a prévenu l’Espagnol, qui risque de se faire de nouveaux ennemis outre-Manche.