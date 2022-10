Supersub à Man United, Cristiano Ronaldo ne l’acceptera jamais

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Seulement titularisé à cinq reprises cette saison, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie du onze d’Erik Ten Hag à Manchester United. Si le consultant Gary Neville valide ce rôle de joker, l’attaquant portugais risque de s’impatienter.

Alors que Cristiano Ronaldo souhaitait rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, le voilà abonné aux matchs de Ligue Europa. Quatre de ses cinq titularisations cette saison ont été offertes dans cette compétition, dont la dernière jeudi contre l’Omonia Nicosie (1-0). C’est plutôt en tant que remplaçant que l’attaquant s’illustre désormais avec Manchester United, lui qui a donné la victoire face à Everton (1-2) dimanche après son entrée en jeu.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo serait-il devenu un simple joker ? Gary Neville ne serait pas contre. « Ce que j'aimerais, c'est que comme tous les joueurs en fin de carrière, il accepte de ne pas jouer tous les matchs, de rester et de devenir un grand artisan comme il l'a été dimanche, a confié l’ancien Mancunien au Daily Mirror. Ainsi, Manchester United fera une bonne saison. Si Ronaldo reste, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances de finir dans le top 4, même s'il ne joue pas tous les week-ends et qu'il entre en jeu comme contre Everton. »

Encore faudrait-il que le Portugais accepte ce statut. « J'ai peur de sa mentalité et qu'il se dise qu'il ne peut pas ne pas jouer, a nuancé le consultant anglais. Il le prend comme une insulte et des gens que je respecte énormément pensent qu'on lui manque de respect en le laissant sur le banc. Mais ce n'est pas du tout ce que je vois. Je trouve qu'Erik ten Hag s'en est très bien sorti. J'espère que Ronaldo se dira : "Où est-ce que je pourrais retrouver des supporters qui m'aiment autant, dans un club qui peut encore remporter des trophées ?" »

Aucune solution pour CR7

« Où est-ce qu'il pourra jouer en Ligue des Champions ? Cet été, personne ne voulait de lui. Je pense que Manchester United a très bien géré ce dossier. Il joue, il fait ce qu'il faut sur et en dehors du terrain. Il n'y a pas de rumeurs sur Ronaldo en ce moment. Il est concentré afin d'être prêt pour le Mondial. (...) Quand il a marqué dimanche, j'ai vu le groupe venir célébrer avec lui et c'est vraiment important. Cela me fait penser qu'il a pour le moment la tête sur les épaules », a positivé l’ancien Mancunien.