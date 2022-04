Raiola à l’hôpital, Man City en a profité pour Haaland

En quête d’un buteur depuis l’été dernier, Manchester City a pris l’avantage dans le dossier Erling Haaland. L’actuel leader de Premier League aurait avancé dans les discussions en rendant visite à son agent Mino Raiola, actuellement hospitalisé pour une maladie aux poumons.

Manchester City tient peut-être son attaquant. Depuis l’été dernier, le club mancunien tente d’attirer un avant-centre de renom pour compléter l’équipe de Pep Guardiola. Le demi-finaliste de la Ligue des Champions avait essayé d’arracher l’Anglais Harry Kane à Tottenham, mais s’était heurté à l’intransigeance du président Daniel Levy. Quelques mois plus tard, revoici Manchester City bien placé sur le dossier Erling Haaland. En effet, le Manchester Evening News affirme que l’attaquant du Borussia Dortmund devrait rejoindre les Citizens.

City officials have been visiting Raiola in hospital to progress with Haaland negotiations. Rangnick says #mufc need to target players with a similar profile to Haaland https://t.co/KlcWkkus3i