PSG : Pochettino le loser, Manchester et Evra n'en rêvent pas

Ralf Rangnick deviendra dans les prochaines heures manager par intérim de Manchester United. Peu de personnes voyaient l’Allemand prendre le poste alors que Mauricio Pochettino était dans les tuyaux. Mais, le coach du PSG payerait son palmarès très limité.

Manchester United est en grande difficulté. Les Red Devils sont semblables à un chantier, chantier bien complexe qui mérite un chef des travaux à la hauteur. Pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer qui a fait son temps à Old Trafford, c’est l’Allemand Ralf Rangnick qui a décroché la timbale. L’ancien entraîneur de Schalke 04 et du RB Leipzig aura pour mission de remettre la bande à Ronaldo dans le top 4 en Premier League et d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Surtout, il faudra retrouver un fond de jeu bien supérieur à celui montré depuis le début de saison. Un programme chargé qui rendrait la tâche complexe à nombre de techniciens, comme le pense notamment Patrice Evra. L’ancien latéral des Red Devils a livré son analyse de la situation de Manchester United dans le Daily Mail.

Pochettino et son palmarès insuffisant pour United

Pour lui, Rangnick, à l’image de ses prédécesseurs, devra assumer une pression importante. « Pour un nouveau manager, vous êtes sur la sellette car vous serez toujours comparé à Sir Alex Ferguson. Tout manager qui viendra sera rapidement jugé, sous pression, et n'aura pas le temps de se construire un héritage. », indique t-il. Avant ensuite de préciser sa pensée et notamment d’expliquer pourquoi Mauricio Pochettino n’aurait pas pu atteindre le poste selon lui. « Mauricio Pochettino, un nom mentionné, n'a rien gagné avec Tottenham, et s'il arrive et ne gagne rien après quelques mois, ils diront: « Pourquoi l'avons-nous eu, nous voulons un gagnant ». Pourtant, quand ils ont eu des vainqueurs comme Mourinho et Van Gaal, les fans n'étaient pas contents parce qu'ils n'ont pas joué à la manière de United. Vous devez donc jouer à la fois à la manière de United et vous devez être un gagnant. Si vous n'avez pas les deux , comme Sir Alex Ferguson, vous aurez peu de temps. C'est presque impossible, car rien n'est impossible dans la vie. Mais vous avez besoin d'un soutien total, de patience et vous avez besoin de résultats, vous devez gagner des trophées majeurs. », affirme t-il. Mauricio Pochettino a toutefois de quoi changer son image. Avec le PSG, l’Argentin pourrait rapidement effacer cette étiquette de perdant en se constituant un solide palmarès national, voire européen.