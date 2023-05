Premier League : La France présente dans le 11 de la saison

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

La Premier League a communiqué ce vendredi soir son équipe type de la saison 2022-2023. Assez peu de surprises dans un onze qui fait la part belle à Arsenal (4 joueurs) et à Manchester City (3 joueurs). Erling Haaland (35 buts cette saison) occupe la pointe de l'attaque aux côtés du seul membre de Liverpool Mohamed Salah et de Marcus Rashford (Man United). Aaron Ramsdale, le portier d'Arsenal, garde les buts derrière une défense où figure le seul français William Saliba. L'ancien défenseur de l'OM fait une entrée remarquée aux côtés du Citizen Ruben Dias. Kieran Trippier est le seul joueur de Newcastle. On compte cinq clubs représentés et logiquement pas Chelsea mais pas non plus Brighton ou Aston Villa, belles surprises de la saison.

Equipe type : Aaron Ramsdale (Arsenal) - Kieran Trippier (Newcastle), Ruben Dias (Man City), William Saliba (Arsenal), Oleksandr Zinchenko (Arsenal) - Casemiro (Man United), Martin Odegaard (Arsenal), Kevin De Bruyne (Man City) - Mohamed Salah (Liverpool), Erling Haaland (Man City), Marcus Rashford (Man United)