PL : Zidane pour remplacer Mourinho, la folle rumeur anglaise !

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Même si Manchester United a battu le Real Madrid (2-1) cette nuit en amical, toute l'Angleterre bruisse désormais d'une rumeur dingue, Zinedine Zidane pourrait remplacer José Mourinho sur le banc des Red Devils. Il est vrai que ces derniers jours, le Special One a fait très fort en attaquant frontalement ses dirigeants sur le mercato qu'il estime totalement indigne d'un club comme Manchester United. Et mardi, on a appris que Javier Ribalta, le patron des scouts du club mancunien, faisait ses valises immédiatement pour rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg, 13 mois seulement après être arrivé en provenance de la Juventus.

C'est dans ce climat délétère que le Sun affirme ce mercredi que le board de Manchester United a placé Zinedine Zidane tout en haut de sa liste si José Mourinho doit sauter, alors que ce dernier a encore deux ans de contrat. Agacés de l'attitude du technicien portugais, les dirigeants des Red Devils savent que Zizou a fait ses preuves et en plus il a l'avantage d'être libre, ce qui est forcément un énorme atout s'ils devaient limoger José Mourinho. Bien évidemment, les choses ne sont pas aussi avancées que le tabloïd le laisse penser, mais on sait que ces dernières saisons les rumeurs se sont parfois confirmées lorsqu'il s'agissait du manager de Manchester United. Wait and see.