PL : Un joueur frappe le poteau... le poteau s’excuse

Blessé après avoir heurté le poteau de son but avec Watford, Christian Kabasele a tenu à rassurer tout le monde, avec un brin d'humour.

Christian Kabasele aura vécu un drôle de Boxing Day. Opposé à Chelsea avec son équipe de Watford mercredi (1-2), le défenseur de 27 ans a dû quitter le terrain du Vicarage Road dès le quart d'heure de jeu à cause d'une blessure. En protégeant son but, alors que Willian arrivait pour pousser le ballon au fond des filets, le Belge a fini sa course dans son poteau. Suite à ce violent choc, Kabasele a été remplacé, avant d'être transporté à l’hôpital pour passer des examens. Et ce jeudi, le Diable Rouge a posté un message plutôt rassurant sur Twitter.

« Bonjour tout le monde. Espérons que rien ne soit cassé mais ça fait encore fort mal. Beau geste de la part du poteau qui m’a rendu visite à l’hôpital. Merci pour vos messages. J’espère être rapidement de retour », a lancé Kabasele, qui conserve donc son humour, même dans cette période difficile, alors que la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité restent encore inconnues.

Good morning everybody .Hopefully nothing broken but still have big pain🤕 Great gesture of the goal post who visited me at hospital 🤭 Thank you for your messages I hope to be back as soon as possible 🐝 #watfordfc