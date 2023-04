PL : Tottenham vire son entraîneur après le 6-1

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Daniel Levy n'aura eu besoin que de 24 heures pour prendre la décision que les supporters de Tottenham attendaient, à savoir limoger Cristian Stellini, lequel avait pris la place d'Antonio Conte, dont il était l'adjoint, en mars dernier. L'humiliation vécue dimanche à Newcastle (6-1) a été de trop pour le propriétaire des Spurs.

« La prestation de dimanche contre Newcastle était totalement inacceptable. C'était un désastre. Nous pouvons examiner de nombreuses raisons pour lesquelles cela s'est produit. Et même si moi-même, le conseil d'administration, les entraîneurs et les joueurs doivent tous assumer collectivement la responsabilité de ce résultat, en fin de compte, la responsabilité est la mienne. Cristian quittera son poste actuel avec ses adjoints. Cristian est intervenu à un moment difficile de notre saison et je tiens à le remercier pour le professionnalisme avec lequel lui et son équipe se sont comportés pendant une période aussi difficile. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son équipe, bonne chance. Ryan Mason assumera les fonctions d'entraîneur en chef avec effet immédiat. Ryan connaît bien le Club et les joueurs. J'ai rencontré les représentants des joueurs aujourd'hui - l'équipe est déterminée à s’unir afin d’assurer une fin de saison la plus solide possible. Nous sommes tous convaincus que nous devons offrir des performances qui méritent votre incroyable soutien », indique Daniel Levy dans son communiqué.