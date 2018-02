PL : Nabil Djellit accuse MU de surpayer Paul Pogba

Dans : Premier League, Mercato.

Avec un salaire colossal de 335.000 euros bruts par semaine à Manchester United cette saison, Paul Pogba est indiscutablement le sportif français le mieux payé, loin devant Griezmann, Benzema ou encore Ribéry. Mais l’international français mérite-t-il ce salaire ? Invité à réagir sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a tranché dans le vif, expliquant que l’international français était « l’incarnation du football business » et que ses performances sur le terrain ne méritaient pas un salaire d’une telle envergure.

« Ce qui est payé, c’est surtout son éternel potentiel et son image. Le problème, c’est que tout ça, il ne le retranscrit absolument pas sur le terrain. Donc pour moi, ce salaire, il ne le mérite pas. Pogba, c’est l’incarnation-même du football business. On a le droit d’être d’accord ou pas. Mais je trouve qu’il ne mérite pas cette place de joueur français le mieux payé » a expliqué le journaliste de France Football. Un avis qui devrait être partagé par un certain nombre d’observateurs, Paul Pogba ne faisant absolument pas l’unanimité depuis son arrivée à Manchester United en provenance de la Juventus Turin. Et tout cela à moins de six mois du Mondial…