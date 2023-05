Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

35e journée de Premier League :

Stade olympique de Londres.

West Ham bat Manchester United : 1 à 0.

But : Benrahma (27e) pour West Ham.

À cause de cette défaite, la deuxième de la semaine, Manchester United n’a plus qu’un point d’avance sur Liverpool dans la course à la Ligue des Champions depuis son fauteuil de quatrième.