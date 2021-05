PL : Manchester United pénalisé de six points, il en rêve

Dans : Premier League.

Au coeur d’un calendrier absolument démentiel en cette fin de saison en Angleterre, Manchester City a été sacré champion sans jouer, en raison de la défaite de Manchester United contre Leicester.

Un match au cours duquel Ole-Gunnar Solskjaer a été déterminant. Le manager norvégien, occupé par la finale de l’Europa League et assuré de sa place en Ligue des Champions, a aligné son équipe B, en effectuant notamment 10 changements par rapport à son équipe type. Résultat, certains jeunes ont connu leur première cape, et des joueurs plus utilisés sont revenus sur le devant de la scène. La conséquence : une défaite qui offre le titre de champion à City, et trois points dans l’escarcelle de Leicester qui peut continuer à devancer ses rivaux dans la course au Big 4. De quoi rendre fou Trevor Sinclair, ancien joueur international anglais et notamment pour West Ham, et pour qui cette situation ne doit pas restée impunie.

« Sans manquer de respect aux joueurs alignés, ils ont fait 10 changements. C’est leur équipe B. Je pense que c’est irrespectueux et cela fausse la course aux quatre premières places. Des équipes vont être pénalisées par les décisions de Manchester United. Des équipes comme Chelsea, Tottenham, Liverpool et West Ham peuvent manquer leur billet en Ligue des Champions à cause de ça. Je pense qu’il faut une sanction contre MU. Ils ont perdu trois points mais ça ne change rien pour eux. Je pense qu’on devrait leur enlever six points, car ce match remis, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas su protéger leur stade », a rappelé sur Talk Sport l’ancien joueur, en référence au match remis entre Manchester United et Liverpool, qui provoque un sacré bouchon dans le calendrier de fin de saison. Pour le moment, l’enquête est en cours, mais la Fédération ne devrait pas sanctionner les Red Devils pour les débordements anti-Glazer de ces dernières semaines.