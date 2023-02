8e journée de Premier League - match en retard

Manchester United et Leeds : 2 à 2

Buts : Rashford (62e), Sancho (70e) pour Man Utd; Gnonto (1e), Varane (48e csc) pour Leeds

Classement de la Premier League

1e. Arsenal 50 pts (-2m)

2e. Manchester City 45 pts (-1m)

3e. Manchester United 43 pts

16e. Leeds 19 pts (-1m)

The points are shared after a pulsating second half 🤝#MUFC || #MUNLEE