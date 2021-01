Dans : Premier League.

20e journée de Premier League :

Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham - Liverpool : 1 à 3.

Buts : Hojbjerg (49e) pour Tottenham ; Firmino (45e+4), Alexander-Arnold (47e) et Mané (65e) pour Liverpool.

Avec cette victoire, l'équipe de Jürgen Klopp remonte à la quatrième place de la Premier League et revient à quatre points de Manescher City avec un match en plus. Par contre, la formation de José Mourinho dit presque adieu au titre à cause de cette première défaite de l'année 2021.