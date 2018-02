PL : Lacazette n'est pas devenu un peintre du jour au lendemain !

Dans : Premier League, OL.

Titulaire en début de saison au profit d’Olivier Giroud chez les Gunners, Alexandre Lacazette est désormais la doublure de Pierre-Emerick Aubameyang aux yeux d’Arsène Wenger. Malgré ce nouveau statut, l’ancien buteur de l’OL aurait pu être le héros d’Arsenal ce week-end. Mais l’international français a vendangé deux énormes occasions en fin de match, qui auraient pu permettre à Arsenal d’égaliser face à Tottenham (1-0). La preuve d’un manque de confiance, selon Arsène Wenger, qui refuse d’accabler le buteur de 26 ans...

« Peut-être que sa confiance n’est pas au plus haut parce qu’il a vu un concurrent arriver. Mais il reste un bon buteur. Il a déjà connu des périodes difficiles. Il travaille dur à l’entraînement, il travaille sur la finition. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Cela peut arriver, cela se joue en une fraction de seconde. Mais il s’est créé deux occasions, c’est une qualité. Il va marquer des buts. C’est un buteur, il a marqué tout au long de sa carrière et il marquera encore » a expliqué le manager alsacien, convaincu par le potentiel de Lacazette. Néanmoins, Arsène Wenger devra composer sans ce dernier durant au moins six semaines, l'international français souffrant d'une blessure au genou nécessitant un arrêt assez conséquent.