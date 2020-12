PL : La Premier League referme les stades londoniens au public

Face à la situation sanitaire, la Premier League a annoncé lundi soir que les stades de Londres ne pourraient plus accueillir du public jusqu'à nouvel ordre.

Cela avait été un rayon de soleil dans la grisaille du football anglais, et même européen, depuis la semaine passée, certains stades de Premier League pouvaient accueillir du public, cependant en nombre limité. Mais Matt Hancock, secrétaire d'état à la santé, a annoncé devant le parlement anglais que Londres et le sud-ouest passaient en zone 3 dans le cadre de la lutte contre le Covid suite à une nette augmentation des cas positifs. Résultat immédiat, les stades des clubs de Londres ne peuvent plus accueillir des supporters, que ce soit pour le football ou le rugby. Dans la foulée, Arsenal a confirmé que les 2.000 spectateurs prévus à l'Emirates Stadium mercredi soir pour la rencontre face à Southampton seront remboursés.

We are disappointed to confirm that we are no longer able to welcome fans to Emirates Stadium for our Premier League fixture against Southampton on Wednesday, December 16