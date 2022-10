PL : Guimaraes dit non au Real Madrid, il vise beaucoup mieux !

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Bruno Guimaraes fait des merveilles à Newcastle depuis le début de la saison. L'ancien de l'OL suscite déjà la convoitise des plus grands clubs européens.

En quittant l'OL l'hiver dernier, Bruno Guimaraes avait surpris les observateurs. Surtout en acceptant le challenge de Newcastle, récemment racheté par un fonds saoudien. Mais force est de constater que depuis son arrivée en Angleterre, Bruno Guimaraes se montre au niveau. Encore décisif le week-end dernier et auteur d'un doublé contre Brentford, l'international brésilien a impressionné. Encore sous contrat chez les Magpies jusqu'en 2026, Guimares attire déjà les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Mais les Merengue n'auront pas la tâche facile s'ils veulent se payer l'ancien de l'Olympique Lyonnais.

Guimaraes met Newcastle à ses pieds

Je pense à Bruno Guimaraes qui a fui le 7ème de Ligue 1 pour vivre la vie de Santiago Munez. Il vient de claquer une espèce de tête plongeante et une frappe de loin. C’est le chouchou du St James Park, il va aller au Qatar dans 1 mois et demi, il vit sa meilleure vie ! pic.twitter.com/jd5XLFnxzh — Najim Medini (@NajimMedini) October 8, 2022

Comme le rappelle le média Chronicle Live, Newcastle a mis tous les atouts de son côté lors de la signature de Bruno Guimaraes. Les Magpies sont persuadés de devenir dans un futur proche l'un des plus grands clubs européens. Des ambitions fortes qui plaisent au Brésilien. « Je n'ai jamais douté du projet. Je crois en lui. J'ai toujours voulu jouer en Premier League et maintenant je profite. J'aime le terrain et le terrain m'aime. Je veux continuer à travailler. Je veux être une légende à Newcastle. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. C'est sympa mais on a juste eu une conversation, ce n'est rien », a notamment précisé Guimaraes à la fin de Newcastle-Brentford. Estimé à 50 millions d'euros, le Brésilien devrait encore continuer quelque temps à Newcastle malgré les sollicitations. Car le club anglais a désormais des moyens démentiels pour recaler n'importe quel club, même le Real Madrid. Après 9 journées disputées en Premier League, les Magpies sont 6èmes. Un classement largement dû aux performances de Guimaraes, nouveau chouchou de Saint-James' Park. Outre le Real Madrid, la Juve et le PSG sont aussi intéressés par l'ancien de l'OL, qui pourrait bien valider sa présence au Qatar avec le Brésil s'il continue sur son rythme avec Newcastle.