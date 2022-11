PL : Cristiano Ronaldo va faire un sale coup au mercato

Dans : Premier League.

Manchester United et Cristiano Ronaldo, le feuilleton n'est pas encore terminé. Si le Portugais joue plus depuis quelques semaines, son départ semble inéluctable.

Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui en Angleterre. Son statut à Manchester United n'est plus le même que dans le passé. S'il était revenu comme une légende en 2021, tout a bien changé depuis. Car CR7 traine souvent son spleen, entre bouderies et mauvaises prestations. Son manque d'apport collectif a longtemps poussé Erik Ten Hag à s'en passer au coup d'envoi. Depuis quelques semaines, les relations entre les deux hommes semblent s'être apaisées et le quintuple Ballon d'Or a retrouvé du temps de jeu. Mais la trêve internationale arrive vite et Manchester United se retrouve toujours embêté par le dossier Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais va chambouler les plans des Red Devils.

Ronaldo, Ten Hag encore pris au piège ?

L'été dernier, Manchester United n'avait pas chômé sur le marché des transferts, déboursant plus de 258 millions d'euros pour s'offrir les services de 5 joueurs. L'objectif était de relancer le projet du club et de jouer les premiers rôles en Premier League. Pour le moment, le bilan est très mitigé. Et pour compenser le manque d'efficacité de CR7, plus son départ l'été prochain, la direction mancunienne va revoir ses plans cet hiver et compte recruter un attaquant, voire deux. Anthony Martial souvent blessé, l'apport d'un autre joueur offensif ne sera sans doute pas de trop. Cependant, United ne compte pas faire de folies financières et va donc devoir se montrer particulièrement intelligent pour se renforcer qualitativement sans se mettre en danger. Le Manchester Evening News rapporte que ces futurs mouvements empêcheront très certainement les Red Devils de pouvoir recruter Jude Bellingham l'été prochain, lui qui est estimé à plus de 100 millions d'euros. Un gros coup dur pour Erik Ten Hag, qui avait fait de l'Anglais l'une de ses priorités au mercato. Le coach néerlandais va devoir se creuser les méninges pour trouver un autre profil. De son côté, Ronaldo pourrait bien filer en MLS l'été prochain, lui dont le salaire (17 millions d'euros par an) et l'âge (37 ans) rebutent la plupart des clubs européens.