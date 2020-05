PL : Bergkamp et des milliards, une vague orange en Angleterre ?

Dans : Premier League.

Voilà une nouvelle surprenante, et qui change des habituelles rumeurs sur les rachats des clubs de football en Angleterre.

Un consortium mené par Dennis Bergkamp envisage d’investir dans un club de Premier League pour mener à bien un énorme projet, dévoile le Sunday Mirror. Le rachat de clubs est un sport national de l’autre côté de la Manche, et l’agence Wasserman Media Group, qui s’occupe de marketing sportif, a réussi à convaincre quelques grands noms du football de se concentrer sur la construction d’une nouvelle force en Premier League. Le super-agent néerlandais Rob Jansen est à la tête de cette société, et a emmené plusieurs de ses compatriotes dans son sillage pour cette aventure. Un groupe qui réunit des joueurs de renom et de classe avec Dennis Bergkamp donc, mais aussi Philip Cocu, Dirk Kuyt, Ronald Koeman et notamment l’ancien héros de Celtic Park Henrik Larsson. Il ne reste plus qu’à trouver une équipe qui joue en orange pour faire affaire.

Plus sérieusement, Wasserman Media Group a une valeur estimée à plus de 3 milliards d’euros, et pourrait donc investir massivement dans un club géré ensuite, en partie, par les anciens joueurs précités. Récemment, Rob Jansen a reconnu qu’il avait failli réussir à racheter un club de Premier League l’année dernière, avant de tout voir capoter. Mais avec la crise sanitaire et financière, une nouvelle attaque est à prévoir et un club pourrait donc passer sous pavillon néerlandais, avec la volonté de Dennis Bergkamp, qui n’a plus eu de fonctions dans le football depuis son départ mouvementé de l’Ajax en 2017, de prendre la présidence de son futur club. Reste à savoir quel club sera la perle rare, et aura pour honneur d’avoir le Néerlandais comme patron, lui qui est toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat anglais, ou du moins indéniablement l’un des plus fins techniciens.