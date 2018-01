Officiel : Watford vire Marco Silva

Arrivé à Watford au cours de l'année 2017, Marco Silva vient de prendre la porte. Suite à la défaite de son équipe face à Leicester samedi (0-2), les dirigeants du club anglais ont officiellement décidé de limoger le technicien portugais. Alors qu'un entretien préalable à un licenciement va avoir lieu ce dimanche, Silva laisse donc Watford à la 10e place de la Premier League, avec un bilan de 12 défaites en 24 journées.

