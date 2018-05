Officiel : Unai Emery est le nouveau coach d'Arsenal !

Il n’y avait plus beaucoup de suspense après la bourde de l’entraîneur espagnol sur son site officiel cette nuit, c’est désormais officiel.

Ce mercredi matin, le club d’Arsenal a confirmé la signature d’Unai Emery. « Nous avons mené une recherche confidentielle de grande envergure de manière rigoureuse pour trouver notre nouvel entraîneur. Nous avons rencontré plusieurs candidats. Tous étaient intéressés par ce poste mais notre choix a été unanime et s’est porté sur Unai Emery pour écrire le prochain chapitre de l’histoire d’Arsenal » a expliqué Ivan Gazidis, le directeur général des Gunners sur le site officiel du club britannique.

« Je suis ravi de rejoindre l'un des plus grands clubs dans ce sport. Arsenal est connu et aimé dans le monde pour son style de jeu, son engagement avec les jeunes joueurs, son fantastique stade et la manière dont le club est géré » a de son côté expliqué l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, très fier de rebondir dans un si grand club aussi rapidement.

Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO