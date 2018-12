Officiel : Solskjaer nommé coach par intérim de Manchester United

Comme pressenti ces dernières heures, Ole Gunnar Solskjaer a bien été nommé manager par intérim de Manchester United jusqu’à la fin de la saison. Via un communiqué publié ce mercredi matin, les Reds Devils ont confirmé la nouvelle, précisant que le nouveau coach mancunien serait accompagné par Mike Phelan, Michael Carrick et Kieran McKenna. A moins d’un parcours exceptionnel d’Ole Gunnar Solskjaer, ce dernier sera remplacé à la fin de la saison. La liste des prétendants est déjà longue (Blanc, Zidane, Conte, Pochettino, etc) et les dirigeants de Manchester United travaillent d'ores et déjà sur le saison prochaine.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC