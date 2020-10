Officiel : Saïd Benrahma débarque en Premier League !

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Si le mercato a fermé ses portes, les clubs anglais ont encore la possibilité de recruter un joker. Un droit que West Ham a pris ce vendredi soir, vu que la formation londonienne a recruté Saïd Benrahma.

Brillant en Championship sous le maillot de Brentford, qui l’avait recruté pour 1,8 millions d’euros à Nice en 2018, l'international algérien va logiquement découvrir la Premier League cette saison. Dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 30 ME, les Hammers récupèrent donc un vrai renfort.

We are pleased to announce the signing of Algeria international Saïd Benrahma on loan from Brentford ✍️⚒#WelcomeSaid