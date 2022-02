Au lendemain de la déroute de Leeds face à Tottenham (0-4) à Elland Road, le club de Premier League a officialisé la fin de sa collaboration avec Marcelo Bielsa. L'ancien coach de l'OM et de Lille, qui avait permis au club anglais de retrouver l'élite, n'a pas survécu à une série de très mauvais résultats qui ont fait plonger Leeds au classement.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa