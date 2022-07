Officiel : Mahrez prolonge à Manchester City

Comme pressenti, Riyad Mahrez a prolongé son contrat à Manchester City. L’ailier de 31 ans avait entamé la dernière année de son bail. Mais ce vendredi, le champion d’Angleterre a annoncé que l’international algérien s’était engagé jusqu’en 2025. Le manager Pep Guardiola pourra donc continuer à s’appuyer sur l’ancien Havrais, notamment pour servir son nouvel attaquant Erling Haaland.

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY