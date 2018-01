Officiel : Kevin De Bruyne prolonge à Manchester City

Dans : Premier League, Foot Europeen.

La deuxième expérience est clairement la bonne pour Kevin De Bruyne, qui s’était troué à Chelsea en 2012, mais est désormais l’un des leaders offensifs de Manchester City. L’international belge a profité de sa grande forme cette saison pour prolonger son bail avec le leader de la Premier League, puisqu’il est désormais sous contrat jusqu’en juin 2023. Arrivé à City pour 75 ME en provenance de Wolfsburg, De Bruyne devrait voir son salaire atteindre les 300.000 euros… par semaine, soit 15,6 ME par an.