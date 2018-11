Officiel : Kanté prolonge à Chelsea avec un salaire XXL

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato.

N’Golo Kanté a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2023, et devient le joueur le mieux payé de l’effectif des Blues.

« Comment il s'appelle? Kanté ! ». Le comptable de Chelsea ne pourra certainement pas oublier son nom de sitôt. En effet, le milieu de terrain champion du monde a signé un nouveau bail avec les Blues, confirmant son attachement au club rejoint en provenance de Leicester en 2016. Son salaire a fait un bond XXL puisqu’il est passé de 8,7 ME par an à 17,5 ME, faisant de lui un joueur mieux payé qu’Eden Hazard, qui tarde toutefois à prolonger son engagement. « Je suis heureux de prolonger avec Chelsea. Cela a été deux magnifiques années et j’en veux encore plus. Depuis que je suis arrivé, j’ai vraiment progressé en tant que joueur, en me lançant des défis et en gagnant des trophées que je n’oublierai jamais. J’aime la ville, le club, je suis heureux de rester plus longtemps », a livré un N’Golo Kanté qui met ainsi un terme aux rumeurs au sujet d’un éventuel départ l’été prochain.