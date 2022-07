Officiel : Kalvin Philipps signe 6 ans à Manchester City

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Manchester City a officialisé ce lundi la signature de Kalvin Philipps, dont le transfert en provenance de Leeds s’élève à près de 50 millions d’euros.

Quelques heures après l’officialisation du départ de Gabriel Jesus à Arsenal, Manchester City a confirmé la signature du milieu de terrain Kalvin Philipps en provenance de Leeds. « Après avoir passé 8 années à Leeds United, le milieu de terrain de 26 ans aura joué 235 matchs en marquant 14 buts et en réalisant 14 passes décisives. En plus de ses très bonnes performances à l’Elland Road, Kalvin a également reçu des éloges pour ses qualités individuelles et collectives avec l’équipe d’Angleterre. Lors de la finale de l’Euro 2020, il était un élément-clé pour l’effectif. Il a aussi aidé les Three Lions à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar » écrit Manchester City dans un communiqué officiel publié ce lundi.