Officiel : Javi Gracia débarque sur le banc de Watford

Suite au limogeage de Marco Silva à la mi-journée, Watford n'a pas traîné pour lui trouver un successeur, puisque le club anglais a annoncé la nomination de Javi Gracia ce dimanche soir. Passé notamment par les bancs d'Osasuna, de Málaga ou du Rubin Kazan, l'entraîneur espagnol a signé un contrat de 18 mois chez les Hornets. À 47 ans, le nouvel entraîneur aura donc pour but de relancer une équipe en proie au doute en Premier League, sachant qu'elle n'a gagné qu'un seul de ses onze derniers matchs de championnat...

✍️ | #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.



Welcome, Javi!



Find out more here ⤵️https://t.co/tFYSWXDW8u pic.twitter.com/0TQjqQJOqR